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Общество
20.11.2018 08:50
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Instagram почистит аккаунты от лайков и комментариев. «Неаутентичные» удалят

Социальная сеть Instagram будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения. Об этом сообщается на сайте компании 20 ноября.

«Недавно мы увидели аккаунты, использующие сторонние приложения чтобы искусственно увеличить их аудиторию», – говорится в сообщении.

Соцсеть разработала средства, позволяющие вычислять такие аккаунты и удалять их активность. Сторонние приложения, создающие искусственные «неаутентичные» лайки, подписки и комментарии, противоречат правилам Instagram, расказали в компании.

Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление о действиях, которые Instagram удалил.Также им предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки часто просят предоставить логин и пароль от аккаунта.

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