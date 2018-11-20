Instagram почистит аккаунты от лайков и комментариев. «Неаутентичные» удалят

Социальная сеть Instagram будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения. Об этом сообщается на сайте компании 20 ноября.

«Недавно мы увидели аккаунты, использующие сторонние приложения чтобы искусственно увеличить их аудиторию», – говорится в сообщении.

Соцсеть разработала средства, позволяющие вычислять такие аккаунты и удалять их активность. Сторонние приложения, создающие искусственные «неаутентичные» лайки, подписки и комментарии, противоречат правилам Instagram, расказали в компании.

Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление о действиях, которые Instagram удалил.Также им предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки часто просят предоставить логин и пароль от аккаунта.