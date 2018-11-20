После избиения активиста в Песочном возбуждено уголовное дело. Полиция ищет двоих

Уголовное дело об избиении активиста Дмитрия Начинкина возбудили в Курортном районе Петербурге 19 ноября. На него напали с арматурой возле собственного дома.

Напомним, вечером 18 ноября активист Дмитрий Начинкин попал в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой скуловой кости и глазницы. На следующий день супруга мужчины рассказала «Фонтанке», как обстояло дело. По её словам, на мужа напали неизвестные возле их дома в Песочном. Избиению предшествовал сбор подписей за организацию публичных слушаний по бюджету поселка Песочный.

В итоге по факту избиения Начинкина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору ( п. «д» ч. 2 ст.112 УК РФ.). Полиция ищет двух мужчин.