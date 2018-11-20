В России за девять месяцев более 900 детей погибли в результате различных преступлений

Следственный комитет России рассказал о количестве детей, погибших в результате различных преступлений в течение 2018 года.

По данным ведомства, за девять месяцев от «преступных посягательств» погибли 917 детей.

В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.

Больше всего преступлений совершали против несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет — 5 225.Среди детей от 11 до 14 лет потерпевших 3 640, в возрасте 6-10 — 1 647, от 1 до 5 лет — 789, в возрасте до года — 374 потерпевших.

«В ведомстве понимают, насколько важен деликатный подход к ребенку, оказавшемуся жертвой или свидетелем насилия. Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха. Поэтому руководство СК России, понимая новые вызовы времени, приняло решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов», — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет также напомнил о последних законодательных инициативах, призванных защитить права детей. Среди них законопроект о детском отдыхе, законы о сексуальных преступлениях, о детской порнографии.