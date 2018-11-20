В ЕС решили создать общую разведшколу

Главы минобороны стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведшколы (Joint EU Intelligence School, JEIS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.

Как отмечается, в проекте примут участие 25 из 28 стран ЕС, исключение составят Великобритания, Дания и Мальта.

«JEIS совместно со странами-членами ЕС, центром передового опыта НАТО, национальными службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств-членов ЕС», — рассказали в Совете Евросоюза.

Общая разведшкола будет создана в рамках проекта постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности (PESCO).