Дональд и Меланья Трамп встретили новогоднюю ель у Белого дома

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей провели церемонию встречи рождественской ели в главной резиденции страны. Она доступна в твиттере Белого дома.

Шестиметровое дерево по традиции привезли на карете, запряженной лошадьми. У входа в Белый дом президент и первая леди США осмотрели ель, которая на самом деле является пихтой, после чего дали добро на установку.

Дерево прибыло в Вашингтон из штата Северная Каролина, где оно росло в горах на ферме Лэрри Смита, который стал победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, которому выпадает честь отправить главе государства рождественскую ель.

President Trump and the First Lady Participate in the White House Christmas Tree Delivery https://t.co/O6Nr8k1mnu