Казахстан оспорил российские ограничения транзита мяса птицы из США

Минсельхоз Казахстана не согласен с аргументами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), на основании которых это ведомство ограничило транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного в США, следует из сообщения министерства сельского хозяйства республики.

Россельхознадзор сообщил, что с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Это решение служба объяснила угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения. По мнению Россельхознадзора, такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Казахстане внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем.

В опубликованном на сайте министерства сельского хозяйства республики сообщении говорится, что при вступлении в ВТО Казахстан принял ряд обязательств в части санитарных и фитосанитарных мер.

"С целью исполнения обязательств Казахстан ввел систему обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров, в отношении которых применяются требования, отличающиеся от требований нормативных актов в сфере ветеринарно-санитарных мер, входящих в право ЕАЭС, и произведенной из них продукции", — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что данная система прослеживаемости была внедрена казахстанской стороной на основе функционала действующей с 2010 года Единой автоматизированной системы управления – ЕАСУ.

"Данная система была одобрена государствами-членами ЕАЭС: российская сторона одобрила казахстанскую систему прослеживаемости (ЕАСУ) еще два с половиной года назад 12 мая 2016 года, белорусская сторона 6 мая 2016 года, армянская сторона полтора года назад 21 февраля 2017 года", — подчеркивается в пресс-релизе.

Минсельхоз Казахстана также отмечает, что введение временных ограничений или режима усиленного лабораторного контроля в отношении товаров подлежащих ветеринарно-санитарному контролю, должно сопровождаться подтверждающими материалами (протоколы испытаний, акты отбора проб), которые направляются в адрес уполномоченных органов ЕАЭС по каждому выявленному факту. "В адрес казахстанской стороны подобных материалов со стороны Россельхознадзора не направлялось", — заключается в сообщении.