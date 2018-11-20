В многоэтажке на Кустодиева горела квартира. Пожарные отправили на прогулку перед сном десять человек

Пламя в окнах девятиэтажки заметили жители Выборгского района Петербурга вечером 19 ноября. «Во дворе движуха. Несколько пожарных машин и скорые. Мы далеко, но запах даже у нас в квартире», — написали очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали в городском МЧС, сообщение о пожаре во втором корпусе 20 дома на улице Кустодиева поступило в 22.33. Огонь охватил квартиру на девятом этаже. Спасатели эвакуировали 10 человек.

К 23.32 возгорание ликвидировали. Пламя уничтожило обстановку в комнате и коридоре площадью 15 квадратных метров. К тушению привлекли три расчёта.