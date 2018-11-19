4 тыс. человек эвакуированы в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго

Почти до 4 тысяч человек возросло в Гватемале число эвакуированных из потенциально опасных районов рядом с вулканом Фуэго, который вновь начал извергаться. Об этом сообщила 19 ноября на сайте газета Prensa Libre, сославшись на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Сведений о пострадавших обнародовано не было. Отмечается, что вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 7 км, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 км.

Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы. Его извержение в начале июня привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести. Сильнее всего от удара стихии пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес.