Трамп вновь уличил Fake News во лжи

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере 19 ноября обвинил во лжи СМИ за демонстрацию кадров, на которых нелегальные мигранты перелезают через ограждение в океанском районе (Ocean Area Fence).

Американский лидер утверждает, что «Fake News» использовали старые видеозаписи. В доказательство своей правоты они прикрепил к записи фотографию границы в настоящее время.

«Fake News демонстрируют старые кадры с людьми, перелезающими через Ocean Area Fence. Вот как это выглядит на самом деле — никаких больше альпинистов при этой администрации!», — написал Трамп.

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like – no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 ноября 2018 г.

Президент не уточнил, какой именно телеканал использовал якобы устаревшие кадры.