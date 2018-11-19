Путин рассказал об ухудшении обстановки в мире

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил 19 ноября констатировал ухудшение обстановки в ряде регионов мира, передает пресс-служба Кремля.

«Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля вооружений», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также напомнил об обязанности Вооруженных сил обеспечить сбалансированное развитие российских армии и флота, при этом не давая втянуть себя в «милитаристскую гонку». По словам президента, войска должны быть способны нейтрализовать все потенциальные угрозы.

«И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», — заключил российский лидер. Там же он заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).