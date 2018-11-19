Литовский премьер застрял в Брюсселе из-за сломавшегося самолёта

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после рабочего визита в Брюссель вечером 19 ноября не смог вылететь домой по причине неисправности самолета, об этом сообщил премьер на своей страничке в Facebook.

"Прилететь удалось. Вернуться, к сожалению, уже не получится", — говорится в сообщении Сквернялиса.

На фотографии в публикации премьер-министра зафиксирован самолет, работники аэропорта и группа лиц у дверей воздушного судна. Судя по окраске самолёта, Сквернялис передвигался военным транспортником ВВС Литвы.