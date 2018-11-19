«Дай бог всем так жить». Рогозин рассказал о таксе, которая год назад участвовала в эксперименте с утоплением

Спустя год после эксперимента с таксой Николасом, в ходе которого пса погружали в кислородосодержащую жидкость, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин принёс извинения. Он отметил, что съёмка во время переговоров с сербским президентом «оказалась совершенно некстати».

«Приношу извинения, что кадры попали и стали предметом обсуждения», — цитирует Рогозина РБК 19 ноября.

Глава «Роскосмоса» рассказал, что сейчас Николас чувствует себя хорошо. «Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо», — отметил он.

Рогозин 19 декабря прошлого года представил сербскому президенту Александру Вучичу отечественную разработку – сверхобогащенную кислородом жидкость. По задумке, она позволяет дышать под водой, вернее — «дышать водой», вытесняющей воздух из легких. Для демонстрации лаборанты утопили таксу. На глазах Вучича и Рогозина собаку вниз головой поместили в резервуар. Животное сопротивлялось, открывало пасть, но через несколько минут было вынуждено начать дышать жидкостью. Затем её вытащили. Спустя несколько мгновений собака конвульсивно избавилась от жидкости и вновь начала дышать обычным путём. Сюжет показали федеральные каналы, в адрес экспериментаторов посыпались обвинения в живодёрстве. На них Рогозин ответил, что «наука проводит эксперименты с участием животных для понимания возможности спасения человека в беде или экстремальной ситуации».