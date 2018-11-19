Путин пообещал ответ США на выход из ракетного договора

Россия не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 19 ноября заявил президент Владимир Путин.

«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу, и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — цитирует главу государства «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Путин напомнил, что выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Он отметил, что страна не должна позволить втянуть себя в гонку вооружений: «мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений».

В октябре американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США планируют выйти из ДРСМД, поскольку Россия не соблюдает условий договора. Путин отверг обвинения, уточнив, что никаких конкретных доказательств в США не представили.