Тарифы ЖКХ летом могут вырасти в Петербурге на 4,5%

Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге с 1 июля может достигнуть 4,5%. В среднем по России он составит 2,4%.

Региональная индексация тарифов установлена в постановлении правительства, которое опубликовано на портале нормативно-правовых актов 19 ноября. Если в январе цены вырастут на 1,7% в связи с ростом НДС, до летнееповышение будет дифференцировано в зависимости от субъекта федерации. В Петербурге верхний предел — 4,5% (при среднем по России 2,4%). В Москве рост составит 4,8%, в ленобласти, как в большей части регионов — 2%.

Ранее сообщалось, что постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новая мера вызвана предстоящим повышением ставки НДС на 2% — с 18% до 20%. Чтобы индексация платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень, правительство решило индексировать плату граждан за ЖКХ с 1 января 2019 года на уровне 1,7%. Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, это обеспечит учет повышения НДС. После этого тарифы на услуги ЖКХ «дополнительно» повысятся с 1 июля 2019 года.