Закрашенная блокадная надпись на Невском стала уголовным делом

Уголовное дело возбудила полиция Центрального района Петербурга после набега неизвестных с краской на памятную табличку на фасаде 14-го дома по Невскому проспекту.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 19 ноября, производство возбуждено по части 1 статьи 214 УК России (вандализм).

Предупреждение об опасности при артобстреле, оставленное на 14-м доме по Невскому проспекту в память о погибших во время блокады Ленинграда, дважды за неделю оттирали от краски сотрудники ближайшей школы. Директор учреждения сообщил о набегах вандалов полиции.

Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появились на фасадах зданий в блокадном Ленинграде в 1943 году. В настоящее время в Петербурге их три, еще две в Кронштадте. Эти надписи были воссозданы в 60-70-е годы, со времен Великой Отечественной войны предупреждений не осталось.