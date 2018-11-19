Албин: Фрунзенский радиус не сдадут в срок

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подтвердил, что генподрядчик не сдаст три новых станции фиолетовой линии в срок. По объектам, которые предполагалось сдать 20 декабря, еще предстоит заплатить 8 млрд рублей.

«В последнее время понятно, что «Метрострой» не введет эти объекты в срок, – рассказал Албин «Фонтанке» 19 ноября. – По плану организации строительства на объекте необходимо задействовать более 3 тысяч человек производственного персонала, по факту находится менее 400 человек. Закупки оборудования, необходимого для организации и пуска движения, не оплачены на сумму более 2-х миллиардов рублей, стоимость материалов – еще 1 млрд рублей». По подсчетам чиновника, остаточная стоимость строительства достигает 8 млрд рублей. Подробнее о новой реальности Фрунзенского радиуса читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, по контракту с «Метростроем», три новых станции фиолетовой линии – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» должны быть сданы 20 декабря 2018 года. Ранее высказывались также предположения, что продолжение Фрунзенского радиуса могут построить уже к чемпионату мира. В октябре было подписано допсоглашение о продлении срока до 31 мая 2019 года.

Продолжение Фрунзенского радиуса дальше на юг, за «Международную», — это перегонный тоннель в 5 км (3,8 км – двухпутный) и три станции: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» ("Южная"). По контракту, «Метрострой» должен закончить работы до конца 2018 года, однако Смольный неоднократно обещал запустить участок в первом полугодии. Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что в итоге контракт в марте 2014 года заключили на 26 млрд рублей. Впоследствии «Метрострой» добивался возвращения контракта к исходным показателям, и весной 2018 года финансирование строительства метро было пересмотрено в пользу Фрунзенского радиуса. Губернаторской поправкой в проект бюджета на 2019 год указано, что на фиолетовую линию заложено 3,2 млрд рублей.

Упираться ветка будет в депо «Южное». До декабря 2016 года «Южное» строил «Трансстрой», он успел выполнить работ на 2,748 млрд рублей. После этого контракт разорвали, с марта 2017 года депо строит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по контракту на 5,438 млрд. Закончить предполагалось в мае. 19 ноября стало известно, что разрешение на ввод объекта дадут не раньше 21 января.