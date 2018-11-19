Суд повторно отказался рассмотреть возможность освобождения Мамаева под залог

Тверской районный суд Москвы отказался освобождать футболиста «Краснодара» Павла Мамаева под залог. Как заявил адвокат спортсмена Игорь Бушманов, апелляционную жалобу вернули без рассмотрения вопреки Уголовно-процессуальному кодексу и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ.

«К сожалению, суд, призванный создавать сторонам все необходимые условия для реализации своих прав, уже фактически дважды отказал нам в доступе к правосудию и возможности своевременного донесения своей процессуальной позиции. При этом, во втором случае – обосновав свои доводы допущенными им же первичными нарушениями закона. Так, по мнению суда, раз им не вынесено постановление суда, а направлен в адрес защитника лишь информационный ответ с отказом принять к рассмотрению ходатайство, то такое решение нельзя обжаловать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом», – цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс» 19 ноября.

По мнению защитника, такое решение суда не добавляет ему надежд на принятие законных и справедливых решений в деле Мамаева и Кокорина.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.