Рогозин может встретиться с Илоном Маском

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в США планирует встретиться с главой Space X Илоном Маском. Об этом он сказал журналистам после пресс-конференции в Москве 19 ноября.

«Думаю да, почему нет. Я бы с удовольствием с ним встретился. Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о планах встретиться с Маском.

По его словам, визит в США может состояться во второй половине февраля. "Придет время, я подам паспорт. Скорее всего, это будет вторая половина февраля. Поедут наши директора. У нас будет интересная поездка. Мы с Boeing обязательно должны провести встречу. Нас интересует культура производства на предприятиях Boeing", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

США готовы снять санкции с гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина ради его визита в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 19 октября рассказал директор NASA Джим Брайденстайн.