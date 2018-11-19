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Бизнес
19.11.2018 21:03
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«Экострой» почистит реки и пруды Петербурга за 223 млн рублей

Комитет по природопользованию подвел итоги шести конкурсов на очистку водных объектов города в 2019 году от наплавного мусора. Везде была допущена только заявка ГУП «Экострой».

Информация об определении поставщика опубликована на сайте госзакупок 19 ноября. Общая стоимость контрактов составит порядка 223 млн рублей. За эти деньги предприятие должно чистить протоки в течение всего 2019 года, а замкнутые водоемы — с апреля по ноябрь по утвержденному графику.

В прошлом году комитет использовал другую систему компановки лотов: город делили на две половины, и в каждом разделяли по конкурсам водотоки и водоемы. К этим четырем конкурсам позднее добавили еще один – в связи с обращениями граждан. Общая стоимость тогда достигла 147 млн рублей. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, такой разброс в ценах связан с тем, что адресная программа уборки акваторий водных объектов от наплавных загрязнений и мусора на 2019 год изменена по сравнению с аналогичной программой на 2018 год. В частности, площадь уборки увеличилась более чем на 18,4 млн. м2, площадь кошения увеличилась на 283 тыс. м2. Помимо этого, в адресную программу на 2019 год включены новые водные объекты, а также частично увеличена протяженность уборки некоторых водных объектов и ее частота. В 2018 году площадь уборки составляла 67,8 млн квадратных метров, кошения — порядка 5,5 млн квадратов.

Контракты на 2018 год также получил «Экострой», хотя много лет до этого данную работу выполнял другой ГУП — «Ленводхоз».  Официально это было связано с неполнотой документации, которую предоставил «Ленводхоз». Позднее было принято решение о его реорганизации  в государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга».

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