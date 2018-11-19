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19.11.2018 19:47
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В Выборгском и Приморском районах 5 автобусных маршрутов изменены, а еще 7 прекратили свое существование

Коммерческие маршруты под номерами К-133, К-134, К-158, К-172, К-173, К-241, К-308 были закрыты в связи с оптимизацией сети. Еще 5 автобусов изменят направление движения. Соответствующее объявление было размещено на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» 19 ноября. 

Изменения в маршрутах выглядят так:

— «коммерческий» автобус № К-99: от конечной остановки «Боковой проезд Выборгского шоссе» по улицам Жени Егоровой, Прокофьева, Симонова, проспектам Просвещения, Культуры, Бугровскому путепроводу, проспекту Культуры, Верхней улице, 1-му Верхнему переезду, Шоссейной улице до конечной остановки «Бугры»;

— «коммерческий» автобус № К-152: от конечной остановки «Боткинская улица, 1» по Боткинской улице, площади Военных Медиков, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Комиссара Смирнова, Лесному проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улице Есенина, проспекту Луначарского, проспекту Энгельса, проспекту Просвещения, улице Есенина, Придорожной аллее, проспекту Художников, Сиреневому бульвару, до конечной остановки «Улица Руднева».

— «коммерческий» автобус № К-206: от конечной остановки «Станция метро «Чёрная речка» по улицам Савушкина, Академика Крылова, Приморскому проспекту, улице Академика Шиманского, улице Савушкина (обратно: по Яхтенной улице, улице Савушкина), Яхтенной улице, Школьной улице, Туристской улице, улице Савушкина, Приморскому шоссе, Лахтинскому проспекту до конечной остановки «Лахта»;

— «коммерческий» автобус № К-232: от конечной остановки «Станция метро «Удельная» по Фермскому шоссе, улице Аккуратова, 3-й линии 1-й половины, Солунской улице, Парашютной улице, Байконурской улице, проспекту Королёва, улице Уточкина, Комендантской площади, Гаккелевской улице, Торфяной дороге, Липовой аллее, улице Савушкина, Яхтенной улице, Приморскому проспекту, Туристской улице, улице Савушкина, Приморскому шоссе, Коннолахтинскому проспекту, 1-й Конной Лахте, 3-й Конной Лахте, Коннолахтинской дороге, Ивинской улице, Юнтоловскому проспекту, Гладышевскому проспекту до конечной остановки «Юнтолово»;

— «коммерческий» автобус № К-279: от конечной остановки «Боковой проезд Мебельной улицы» по Мебельной улице, Шуваловскому проспекту, улице Оптиков, Туристской улице, Камышовой улице, Стародеревенской улице, улице Ильюшина, Комендантской площали, проспекту Испытателей, Коломяжскому проспекту, Солунской улице, 3-й линии 1-й половины, улице Аккуратова, Афонской улице, улице Щербакова, Новоколомяжскому проспекту до конечной остановки «Новоколомяжский проспект, 13».

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