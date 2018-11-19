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Общество
19.11.2018 19:12
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Петербург стал лидером по участию граждан в публичной политике через региональные интернет-порталы

В России сайты регионов недостаточно справляются с учетом мнения граждан при принятии важных решений. Такие результаты приводятся в исследовании НИУ ВШЭ и Университета ИТМО, опубликованном 19 ноября.

Исследование проведено на основе новой методики, позволяющей оценить принципы, определяющие поведение и вовлеченность пользователей. Среди лучших порталов регионов были названы Москва и Хабаровский край. Санкт-Петербург вошел в группу лидеров, уступив москвичам и хабаровчанам по такому критерию, как аккаунты в социальных сетях. 

«Существует несколько основных причин, почему у нас есть лидеры и аутсайдеры среди регионов. Во-первых, некоторые затягивают с принятием нормативных актов. В России есть субъекты, где под электронное участие просто не заложена такая нормативная основа, которая позволила бы выполнить перечисленные критерии. Во-вторых, существуют структурные аспекты: доступ в интернет, эффективность бюрократии, уровень образования и урбанизации, экономическое развитие. Все эти переменные оказываются значимыми. Кроме того, есть еще и агентные объяснения. Например, успех портала «Наш Петербург» связан с конкретными людьми, которые в нужный момент оказались в команде губернатора города» – так результаты анализа прокомментировали сами исследователи. 

Отметим, портал прославился в последнее время в первую очередь тем, что через него несколько недовольных горожан боролись с граффити на улицах Петербурга. Зачастую рисунки устраивали большинство петербуржцев, но одной жалобы было достаточно, чтобы их закрасить.

Интернет-порталы региональных правительств оценили по нескольким категориям: доступ для граждан, встроенность в государственный аппарат, а также контроль за исполнением обращений чиновников. 

Под электронным участием понимают интернет-механизмы учета мнения жителей того или иного региона при принятии властями решений. Сюда относятся электронные приемные, различные порталы для онлайн-голосований и создания инициатив.

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