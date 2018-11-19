18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +2
$ 66.01р
75.32р
19:58 19.11.2018
Расширенный поиск

Общество
19.11.2018 19:15
Печать

«Да, я служил в ГРУ, и что?». «Фонтанка» поговорила с российским журналистом, которого шведские СМИ считают шпионом

«Российские спецслужбы подозреваются во внедрении своего агента в Швеции», - с громким заголовком вышло 19 ноября ведущее шведское издание Dagens Nyheter, корреспондент которого обнаружил - один из участников финансируемой Швецией программы для журналистов Scoop Russia имеет за плечами службу в ГРУ.

«Да, я служил в ГРУ, и что?». «Фонтанка» поговорила с российским журналистом, которого шведские СМИ считают шпионом

фото с сайта facebook.com, пользователь Алексей Владимиров

Имени и фамилии предполагаемого шпиона в своем материале Маттиас Карлссон не называет, но «Фонтанка» легко нашла участника программы, который подходил под заданные параметры. Им оказался известный карельский журналист Алексей Владимиров. 

По данным шведских СМИ, 50-летний мужчина был якобы внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию об ее участниках. Что россиянин дальше должен был делать с этими сведениями, не сообщается. 

Программа Scoop была создана в 2003 году для поддержки журналистики в России. Руководят проектом Ассоциации журналистов-расследователей Швеции, Дании и Международная организация поддержки СМИ. Финансирует программу Шведское агентство по международному сотрудничеству в области развития Sida, которое подчиняется МИД страны. 

Участие в Scoop дает журналистам из северо-западных регионов России возможность пройти обучение в медиаинституте в Кальмаре, а также покрывает затраты на проведение собственного расследования на родине. Итогом существования программы стали несколько сотен журналистских материалов.  

Карлссон не приводит доказательств шпионской деятельности россиянина в Швеции, кроме упоминания о его службе в разведке. Однако, став героем дня, шведский расследователь посетил радиостанцию Sveriges Radio, где был более словоохотлив. 

«Мы знаем, что у человека была встреча с региональным представителем ФСБ, прежде чем он приехал в Швецию. Ему дали задание – участвовать в программе и шпионить за другими участниками», – утверждает Карлссон. Каким образом швед узнал об этом, он не рассказал. Скандинавский журналист также посетовал на то, что в своем заявлении на участие в Scoop Владимиров не рассказал о своем прошлом: «Он [Владимиров] имеет связи с российскими службами безопасности и с военными. И он не упомянул об этом в своем заявлении». 

В заявке (есть в распоряжении редакции) действительно нет информации о службе россиянина, однако эти сведения и не требовались для отбора.  

Карлссон также утверждает, что карельский журналист посетил несколько других международных программ.

В телефонном разговоре с «Фонтанкой» Алексей Владимиров подтвердил, что действительно принимал участие в проекте для журналистов в шведском Кальмаре в 2017 году. На хрестоматийный вопрос из интервью Петрова и Боширова россиянин ответил следующее: «Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?»

Предугадывая следующий вопрос о том, собирал ли он все-таки информацию о других участниках программы, Владимиров резко отрезал: «Стучать на своих товарищей – это ниже моего достоинства. Это запомните. Никогда в жизни этого не будет».

Представитель агентства Sida Эльза Хэстад в комментарии изданию Expressen рассказала, что в ведомстве знают об информации Dagens Nyheter, отметив, что это не помешает дальнейшей работе программы. «Невозможно остановить шпионов, но мы можем попытаться проверять их прошлое более тщательно», – резюмировал автор расследования Маттиас Карлссон.

Алексей Владимиров (Алексеев) – учредитель и главный редактор карельского общественно-политического интернет-издания «Черника», которое было создано в 2015 году. Независимое СМИ прославилось своими расследованиями о незаконной добыче полезных ископаемых. Кроме того, ранее журналист сотрудничал с целым рядом федеральных изданий, в том числе с «Фонтанкой». Совместно с "Черникой" готовился материал "Фонтанки" о том, как петербургский мусор везут в Карелию.

Евгений  Богданов, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.
ПСК
19.11.2018 13:54

«ПСК» признан лучшим подрядчиком

Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».
АО «Строительный трест»
19.11.2018 12:00

Открыты продажи квартир в 10 лоте ЖК NEWПИТЕР

В ноябре компания «Строительный трест» вывела на рынок квартиры в новом лоте квартала NEWПИТЕР. Продажи будут осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».
ГК «Эталон»
19.11.2018 11:27

Представители ГК «Эталон» выступили на всероссийском форуме о BIM-технологиях

Специалисты ООО «НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») приняли участие во всероссийском форуме «BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуатация».
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
19.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка эксклюзивных подарков в ТРК «Питер Радуга»

Чем порадовать себя и своих близких в преддверии Нового года? Конечно, походом на новогоднюю ярмарку. Ароматные угощения, гирлянды мерцающих праздничных огней, запахи мандаринов и новогодней елки – ах, как бьется сердце в ожидании чудес!
Ежегодный фестиваль перспективных проектов
19.11.2018 10:44

База знаний EFPP.RU: Секреты управления компаниями

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
17.11.2018 11:00

ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять

В эти новогодние праздники ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять гостей как никогда ранее.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.11.2018 19:00

Специальные цены в «Образцовых кварталах»

До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
ГК «Лидер Групп»
16.11.2018 17:28

ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.