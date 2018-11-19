«Да, я служил в ГРУ, и что?». «Фонтанка» поговорила с российским журналистом, которого шведские СМИ считают шпионом

«Российские спецслужбы подозреваются во внедрении своего агента в Швеции», - с громким заголовком вышло 19 ноября ведущее шведское издание Dagens Nyheter, корреспондент которого обнаружил - один из участников финансируемой Швецией программы для журналистов Scoop Russia имеет за плечами службу в ГРУ.

фото с сайта facebook.com, пользователь Алексей Владимиров

Имени и фамилии предполагаемого шпиона в своем материале Маттиас Карлссон не называет, но «Фонтанка» легко нашла участника программы, который подходил под заданные параметры. Им оказался известный карельский журналист Алексей Владимиров.

По данным шведских СМИ, 50-летний мужчина был якобы внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию об ее участниках. Что россиянин дальше должен был делать с этими сведениями, не сообщается.

Программа Scoop была создана в 2003 году для поддержки журналистики в России. Руководят проектом Ассоциации журналистов-расследователей Швеции, Дании и Международная организация поддержки СМИ. Финансирует программу Шведское агентство по международному сотрудничеству в области развития Sida, которое подчиняется МИД страны.

Участие в Scoop дает журналистам из северо-западных регионов России возможность пройти обучение в медиаинституте в Кальмаре, а также покрывает затраты на проведение собственного расследования на родине. Итогом существования программы стали несколько сотен журналистских материалов.

Карлссон не приводит доказательств шпионской деятельности россиянина в Швеции, кроме упоминания о его службе в разведке. Однако, став героем дня, шведский расследователь посетил радиостанцию Sveriges Radio, где был более словоохотлив.

«Мы знаем, что у человека была встреча с региональным представителем ФСБ, прежде чем он приехал в Швецию. Ему дали задание – участвовать в программе и шпионить за другими участниками», – утверждает Карлссон. Каким образом швед узнал об этом, он не рассказал. Скандинавский журналист также посетовал на то, что в своем заявлении на участие в Scoop Владимиров не рассказал о своем прошлом: «Он [Владимиров] имеет связи с российскими службами безопасности и с военными. И он не упомянул об этом в своем заявлении».

В заявке (есть в распоряжении редакции) действительно нет информации о службе россиянина, однако эти сведения и не требовались для отбора.

Карлссон также утверждает, что карельский журналист посетил несколько других международных программ.

В телефонном разговоре с «Фонтанкой» Алексей Владимиров подтвердил, что действительно принимал участие в проекте для журналистов в шведском Кальмаре в 2017 году. На хрестоматийный вопрос из интервью Петрова и Боширова россиянин ответил следующее: «Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?»

Предугадывая следующий вопрос о том, собирал ли он все-таки информацию о других участниках программы, Владимиров резко отрезал: «Стучать на своих товарищей – это ниже моего достоинства. Это запомните. Никогда в жизни этого не будет».

Представитель агентства Sida Эльза Хэстад в комментарии изданию Expressen рассказала, что в ведомстве знают об информации Dagens Nyheter, отметив, что это не помешает дальнейшей работе программы. «Невозможно остановить шпионов, но мы можем попытаться проверять их прошлое более тщательно», – резюмировал автор расследования Маттиас Карлссон.

Алексей Владимиров (Алексеев) – учредитель и главный редактор карельского общественно-политического интернет-издания «Черника», которое было создано в 2015 году. Независимое СМИ прославилось своими расследованиями о незаконной добыче полезных ископаемых. Кроме того, ранее журналист сотрудничал с целым рядом федеральных изданий, в том числе с «Фонтанкой». Совместно с "Черникой" готовился материал "Фонтанки" о том, как петербургский мусор везут в Карелию.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»