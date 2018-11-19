Сотрудники ГИБДД нашли белый «Ситроен», сбивший солиста «Поющих гитар» и его супругу. Водитель торопился убежать и забыл выключить магнитолу

В Петербурге продолжается розыск виновника аварии на проспекте Просвещения, где травмы получили солист группы «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга Вера. Брошенную иномарку, участвовавшую в аварии, сотрудники ГИБДД нашли 19 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», белый «Ситроен Берлинго» оформлен на юридическое лицо. До ДТП машина ехала без номеров. «Водитель спешно покидал машину, даже магнитолу не выключил», — говорится в сообщении.

Авария у 14-го дома на проспекте Просвещения произошла накануне вечером. На нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила солиста ВИА «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену Веру. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Ступаченко получил травмы средней тяжести, у его супруги диагностировали более серьёзные увечья.