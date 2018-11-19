Медведев почти в два раза увеличил пособие по безработице. Минимум составит полторы тысячи рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении размера пособий по безработице и введении выплат для безработных предпенсионного возраста. Соответствующий документ опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года минимальное пособие по безработице должно составить 1,5 тыс. рублей (вместо 850 руб.), максимальное достигнет 8 тыс. рублей (вместо 4,9 тыс.). Россияне предпенсионного возраста, которые останутся без работы, будут получть от полутора до 11 280 рублей максимум.

Это самое значительное увеличение пособий по безработице с 2009 года, подчеркнули в Минтруда.