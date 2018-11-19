Смольный попросил арендаторов Московского рынка на выход

Комитет по контролю за имуществом Петербурга направил оператору Московского рынка и его арендаторам уведомление о необходимости покинуть территорию торгового объекта до 25 ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 19 ноября, город расторг договор с ООО «Московский рынок» еще в начале года. Компания пыталась оспорить решение в суде, но проиграла.

А значит, все прилавки и кафе, которые работают на территории Московского рынка по договоренности с оператором, считаются незаконными. В ККИ призвали арендаторов «со всей серьезностью» подойти к уведомлениям и заблаговременно уйти с объекта.

Московский рынок находится на улице Решетникова, 12. ООО «Московский рынок», управляющее им, ранее принадлежало экс-совладельцу Кузнечного рынка Николаю Нарышкину. С 2017 года единственным собственником является Султан Давлетмурзаев. По итогам прошлого года выручка оператора составила 37 млн рублей.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Ранее комитет имущественых отношений также расторг договор с оператором Кузнечного рынка и выиграл с ним суд в первой и апелляционной инстанциях. Сейчас объект находится под управлением подведомственного учреждения комитета — Агентства по развитию имущественного комплекса. А вот дело о расторжении договора аренды Мальцевского рынка с ЗАО «Аврора Инвест» было отправлено судом на пересмотр.