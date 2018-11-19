Финляндия не предоставила доказательств вины России в сбоях GPS

Во время беседы 19 ноября посла России в Финляндии Павла Кузнецова с госсекретарём МИДа Финляндии Матти Анттоненом финская сторона не предоставила данных, свидетельствующих о том, что помехи в работе GPS, которые могли создать проблемы для полётов гражданской авиации на севере страны, шли из России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Хельсинки.

"С российской стороны было подчёркнуто, что безопасность полётов имеет для России столь же важное значение, как и для Финляндии. При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона", – говорится в сообщении российской дипмиссии.

Стороны сошлись на том, что необходимо повысить эффективность межведомственного обмена информацией о навигационной обстановке полётов гражданской авиации и оперативном реагировании на её возможные изменения.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что выразил озабоченность ситуацией в разговоре с Кузнецовым.