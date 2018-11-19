18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +2
$ 66.01р
75.32р
19:58 19.11.2018
Расширенный поиск

Финляндия
19.11.2018 18:43
Печать

Финляндия не предоставила доказательств вины России в сбоях GPS

Во время беседы 19 ноября посла России в Финляндии Павла Кузнецова с госсекретарём МИДа Финляндии Матти Анттоненом финская сторона не предоставила данных, свидетельствующих о том, что помехи в работе GPS, которые могли создать проблемы для полётов гражданской авиации на севере страны, шли из России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Хельсинки.

"С российской стороны было подчёркнуто, что безопасность полётов имеет для России столь же важное значение, как и для Финляндии. При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона", – говорится в сообщении российской дипмиссии.

Стороны сошлись на том, что необходимо повысить эффективность межведомственного обмена информацией о навигационной обстановке полётов гражданской авиации и оперативном реагировании на её возможные изменения.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что выразил озабоченность ситуацией в разговоре с Кузнецовым.

Справка:

Помехи GPS со стороны России, с Кольского полуострова, зафиксировало минобороны Норвегии во время учений НАТО. В Финляндии из-за нестабильной работы навигационной системы было выпущено предупреждение для авиации. Позже в МИДе Финляндии заявили, что у них нет оснований не доверять сведениям Норвегии, и официально обвинили Россию во вмешательстве. Министр обороны республики отметил, что это вопрос национальной безопасности. В Кремле сказали, что "существует тенденция обвинять Россию во всех смертных грехах", в Совфеде сослались на непрофессионализм НАТО.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.
ПСК
19.11.2018 13:54

«ПСК» признан лучшим подрядчиком

Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».
АО «Строительный трест»
19.11.2018 12:00

Открыты продажи квартир в 10 лоте ЖК NEWПИТЕР

В ноябре компания «Строительный трест» вывела на рынок квартиры в новом лоте квартала NEWПИТЕР. Продажи будут осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».
ГК «Эталон»
19.11.2018 11:27

Представители ГК «Эталон» выступили на всероссийском форуме о BIM-технологиях

Специалисты ООО «НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») приняли участие во всероссийском форуме «BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуатация».
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
19.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка эксклюзивных подарков в ТРК «Питер Радуга»

Чем порадовать себя и своих близких в преддверии Нового года? Конечно, походом на новогоднюю ярмарку. Ароматные угощения, гирлянды мерцающих праздничных огней, запахи мандаринов и новогодней елки – ах, как бьется сердце в ожидании чудес!
Ежегодный фестиваль перспективных проектов
19.11.2018 10:44

База знаний EFPP.RU: Секреты управления компаниями

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
17.11.2018 11:00

ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять

В эти новогодние праздники ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять гостей как никогда ранее.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.11.2018 19:00

Специальные цены в «Образцовых кварталах»

До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
ГК «Лидер Групп»
16.11.2018 17:28

ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.