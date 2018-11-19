Депо «Южное» заработает не раньше января. Оно должно обслуживать Фрунзенский радиус метро

Разрешение на ввод в эксплуатацию электродепо «Южное» будет выдано после 21 января 2019 года. Именно это депо должно обслуживать станции Фрунзенского радиуса.

Информация о сроках ввода в эксплуатацию содержится в ответе главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина на запрос депутата Бориса Вишневского, опубликованном 19 ноября. По данным комитета, 21 января 2019 года — планируемая дата получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Сейчас на объекте идет устранение замечаний Ростехнадзора.

Именно депо «Южное», как предполагается, должно обслуживать станции Фрунзенского радиуса. Несмотря на то, что контракт по строительству трех новых станций линии («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») истекает 20 декабря 2018 года; 3,2 млрд рублей заложены губернаторской поправкой в проект бюджета на 2019 год.

«Фонтанка» рассказывала о перипетиях строительства депо «Южное». Изначально генподрядчиком был «Трансстрой», затем его сменил«Эталон ЛенСпецСМУ». Расположен объект у будущей станции «Шушары», это депо должно стать одним из самых больших в России, его площадь равна 360 000 кв. м.