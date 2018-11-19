Часы Лансере на Малой Конюшенной обновили. Они вновь показывают точное время

Ремонт часового павильона завершён на Малой Конюшенной улице. Часы Лансере вновь показывают точное время.

Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 19 ноября, в ходе ремонта фасады сооружения очистили, загрунтовали и покрасили. В павильоне заменили стекла и установили новый часовой механизм.

Теперь в витринах размещены стенды с информацией об истории часов, а также образцы приборов, которые когда-то рассказывали жителям Северной столицы об атмосферном давлении и температуре воздуха.

Метеорологический павильон на Малой Конюшенной улице появился в 1914 году. Его создали по проекту архитектора Николая Лансере по заказу Городской Управы. Кроме часов, в нём разместили барограф и термограф. Приборы требовали постоянного присмотра: барабан заводили ключом на сутки и на специальной ленте чертилась кривая измерений. Через витрины можно было ознакомиться с недельными записями показаний самописцев.

В 1930-е годы павильон перенесли на Елагин остров в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова, где он простоял около 70 лет. Со временем барограф и термограф с самописцами из павильона исчезли, а три из четырех часовых механизмов вышли из строя.

Павильон частично восстановили и вернули на Малую Конюшенную улицу в створе Чебоксарского переулка в 1997 году.