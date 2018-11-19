Матвиенко по указу Путина займется защитой детей. Она возглавит новый президентский совет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит президентский совет по защите детей. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации.

Тем же указом и создается новый орган — Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Он должен будет «контролировать выполнение мероприятий в рамках госполитики в сфере защиты семьи и детей и заниматься ее совершенствованием», – говорится в документе. Совет будет готовить предложения для президента и правительства по реализации госполитики в этой сфере. Кроме того, члены нового органа будут осуществлять общественный контроль «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства».

Помимо Валентины Матвиенко, в состав Совета войдут вице-премьер Татьяна Голикова, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и многие другие. Так, в состав нового органа включены депутат Госдумы Ирина Яровая и близкий к ней директор АНО «Институт развития интернета», которые ранее выступали за серьезные ограничения для Интернета в связи именно с защитой детей от вредной информации.