18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +2
$ 66.01р
75.32р
19:58 19.11.2018
Расширенный поиск

Власть
19.11.2018 18:14
Печать

Матвиенко по указу Путина займется защитой детей. Она возглавит новый президентский совет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит президентский совет по защите детей. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации. 

Тем же указом и создается новый орган — Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Он должен будет «контролировать выполнение мероприятий в рамках госполитики в сфере защиты семьи и детей и заниматься ее совершенствованием», – говорится в документе. Совет будет готовить предложения для президента и правительства по реализации госполитики в этой сфере. Кроме того, члены нового органа будут осуществлять общественный контроль «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства». 

Помимо Валентины Матвиенко, в состав Совета войдут вице-премьер Татьяна Голикова, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и многие другие. Так, в состав нового органа включены депутат Госдумы Ирина Яровая и близкий к ней директор АНО «Институт развития интернета», которые ранее выступали за серьезные ограничения для Интернета в связи именно с защитой детей от вредной информации.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.
ПСК
19.11.2018 13:54

«ПСК» признан лучшим подрядчиком

Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».
АО «Строительный трест»
19.11.2018 12:00

Открыты продажи квартир в 10 лоте ЖК NEWПИТЕР

В ноябре компания «Строительный трест» вывела на рынок квартиры в новом лоте квартала NEWПИТЕР. Продажи будут осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».
ГК «Эталон»
19.11.2018 11:27

Представители ГК «Эталон» выступили на всероссийском форуме о BIM-технологиях

Специалисты ООО «НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») приняли участие во всероссийском форуме «BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуатация».
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
19.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка эксклюзивных подарков в ТРК «Питер Радуга»

Чем порадовать себя и своих близких в преддверии Нового года? Конечно, походом на новогоднюю ярмарку. Ароматные угощения, гирлянды мерцающих праздничных огней, запахи мандаринов и новогодней елки – ах, как бьется сердце в ожидании чудес!
Ежегодный фестиваль перспективных проектов
19.11.2018 10:44

База знаний EFPP.RU: Секреты управления компаниями

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
17.11.2018 11:00

ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять

В эти новогодние праздники ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять гостей как никогда ранее.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.11.2018 19:00

Специальные цены в «Образцовых кварталах»

До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
ГК «Лидер Групп»
16.11.2018 17:28

ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.