Кто в «Бельведере» хозяин? Петергофский памятник облюбовали устроители свадеб

Два десятка кроватей и матрацев и пачку презервативов вынесли из петергофского дворца «Бельведер». «Бордель», - подумали чиновники. «Атмосфера изысканности», - пишут на сайте, которого не должно существовать.

Александр Дроздов/Интерпресс/Архив

Курьезная ситуация произошла с дворцом «Бельведер» в Луговом парке Петергофа. Домик для охот и пикников, где бывал Александр Дюма и чьих окрестностях влюблялись Александр II и Екатерина Долгорукова, стал способом наживы. Не должное здесь быть имущество сотрудники профильного смольнинского комитета выносили уже дважды, но нет уверенности, что пару лет пустующий дворец завтра снова не станет обитаемым.

Операцию по освобождению дворца «Бельведер» от чужеродного чиновники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели 15 ноября, после того как из комитета имущественных отношений намекнули: в императорском павильоне, которые по документам должен быть пуст, кто-то живет. Когда сотрудники ККИ прибыли на место, то увидели убегающих людей, «похожих на служащих отеля», а в самом павильоне – два десятка кроватей, матрацев и упаковку резиновых изделий номер два. «Видимо, это было что-то вроде гостиницы, не исключено, что с эскорт-услугами», – сказали «Фонтанке» в ККИ.

Зачистив объект, специалисты передали ключи от «Бельведера» Жилищному агентству Петродворцового района. Эта процедура вызвала у сотрудников ведомства легкое дежавю: летом 2018 года из «Бельведера» тоже выносили мебель, но тогда это были столы, диваны и кресла.

«Бельведер» (от итал. belvedere — «прекрасный вид») – дворцовый павильон в Луговом парке, построенный по заказу императора Николая I. Визуально здание составляет единый комплекс со стоящим напротив отелем «Бельведер». Но если дворец 2001 году внесен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, то гостиница не является памятником: полукруглое строение с портиками и колоннадами в стиле классицизма появилось в советское время и служило санаторием.

Еще в конце 90-х участок Лугового парка с обоими строениями взял в аренду спортивный клуб «Питер-Гольф». Предприниматели обещали превратить земли вокруг дворца в элитный гольф-клуб еще в конце 90-х, но не смогли. Они успели оформить в собственность здание гостиницы, а дворец после долгих тяжб вернулся городу.

Договор аренды был окончательно расторгнут в ноябре 2016 года, но за два года новых хозяев для императорской резиденции не нашлось. Как пояснили в комитете имущественных отношений, он уже провел оценку здания и был готов выставить объект на торги. Но инициативу перехватил комитет по инвестициям, который начал искать инвестора с помощью механизма концессии.

В коминвесте «Фонтанке» подтвердили, что занимаются этой темой с весны 2018-го. Пока концессия остается на уровне идеи: переговоры с инвесторами по данному проекту не ведутся. Комитет ждет предложений администрации Петергофа о том, как лучше использовать дворец. После этого чиновники будут готовы презентовать проект на Совете по инвестициям при губернаторе Петербурга.

Вопрос о том, как на территории дворца оказался нелегальный бизнес, причем повторно, в КИО предложили задать администрации Петродворцового района, в ведении которой находится не вовлеченная в оборот городская собственность. В администрации только развели руками. «Мы его закрыли, посадили сторожа и всё. Мне пришло письмо обеспечить сохранность, я ее обеспечил», – заявил «Фонтанке» глава Петродворцового района Дмитрий Попов. Видением будущего «Бельведера» чиновник поделиться отказался, ссылаясь на то, что «не достаточно осведомлен в этом вопросе».

Но подпольный бизнес «Бельведера» велся практически в открытую. На сайте belveder.ru императорский павильон и соседний отель позиционируются как единый «дворцово-гостиничный комплекс», специализирующийся на приеме свадеб и корпоративов. Так, «в белом мраморном зале с десятью колоннами каррарского мрамора, с каннелюрами и коринфскими капителями» обещают рассадить до 80 человек. Банкетное меню обойдется от 2900 рублей на человека.

По данным СПАРК, адрес сайта belveder.ru числится за компанией ООО «ФАН К». Ее директором и совладельцем является предприниматель Алексей Рыбин. «ФАН К» выступала третьим лицом в судебном споре между Смольным и прежним арендатором «Бельведера» компанией «Питер-Гольф», которая также принадлежит бизнесмену.

Связаться с Алексеем Рыбиным не удалось. По телефонам, указанным на сайте «Бельведера», сообщили, что сейчас банкетный зал находится «на ремонте». Но не исключили, что через несколько месяцев он снова будет доступен для заказа. Все вопросы, как по поводу банкета, так и размещения в гостинице, предложили изложить в письменном виде. «Занимается этим менеджер, а дальше они с Алексеем Рыбиным решают», – уточнил администратор.

В гостинице «Бельведер» от связей с дворцом и Алексеем Рыбиным открестились. Уже год как отель находится в аренде китайской компании «Хуа шэн», которая заключила договор с ООО «Гостиница Бельведер» (принадлежит бизнес-партнеру Алексея Рыбина Галине Сапрыкиной. — Прим. ред.). Нынешний оператор не имеет отношения к дворцовому павильону, сообщила администратор Алла Чернова. «А вот Рыбин имеет», – уточнила она. Но предосудительного поведения за посетителями императорского павильона сотрудники отеля не замечали. «Бельведер» использовался как банкетный зал, но не очень часто. Этим летом свадьбы три всего было, остальное время дворец пустовал», – отметила она. Найденная сотрудниками ККИ мебель, скорее всего, была вывезена туда на хранение из гостиницы, после того, как туда заехал китайский оператор.

Директор «Хуа шэн» Андрей Кузнецов иначе представил отношения между «Хуа шэн» и гостиницей «Бельведер». По его словам, китайская компания является просто наемным оператором, тогда как прибыль от отеля продолжает получать «Гостиница Бельведер». Глава управляющей компании также не курсе того, что происходит в соседнем дворце, поскольку «редко бывает на месте».

По данным СПАРК, ООО «ФАН К» получила в 2017 году выручку 1,7 млн рублей, но за счет «прочих доходов» заработала прибыль в 2,7 млн рублей. В 2016 году — прибыль в 65,8 млн при выручке в 3,4 млн рублей. При этом с ноября 2016 года город платы за аренду «Бельведера» не получал. По оценке КИО, если бы сейчас здание было выставлено на торги, стартовая плата за аренду составила бы 220 тысяч рублей за квартал. А значит, за год город мог бы заработать около миллиона рублей.

По всей видимости рейды ККИ все же оказали воздействие на фактических хозяев «Бельведера», заставив их искать законный способ распоряжаться павильоном. По данным СПАРК, в ноябре 2018 года была зарегистрирована АНО «Дирекция по сохранению и развитию лугового парка». Среди учредителей – ООО «ФАН К» и его директор Елена Филатова, а также ООО «Бельведер Отель», единственным собственником которого является Алексей Рыбин. Глава и четвертый совладелец АНО Андрей Буровенков не подтвердил, но и не опроверг желание организации оформить права на «Бельведер». Заявку на концессию в комитет по инвестициям, по его словам, АНО не подавало.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»