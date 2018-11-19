Пистолет-пулемет ППШ 1941 года, китайский автомат Калашникова и самодельный миномет. Минобороны показало петербуржцам, чем ведут войну террористы в Сирии

Выставка оружия, изъятого у террористов в Сирии, открылась в петербургском Военно-Историческом музее артиллерии 19 ноября. На временной экспозиции представлено 50 образцов вооружения.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как рассказали в пресс-службе музея, оружие изъято военнослужащими сирийской армии у боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» во время проведения гуманитарных акций. Часть изъятого передали в Министерство обороны, из этого сформировали передвижную выставку, которая перед тем, как приехать в Петербург, побывала в Туле и Рязани.

На экспозиции представлены пулеметы, автоматы, винтовки, ружья, холодное оружие кустарного производства, в том числе клинки сабель. Есть и самодельные артиллерийские установки, а также мортиры, мины и минометы, гранаты и гранатометы. Из защитного вооружения представлены шлемы, каски и бронежилеты.

Судя по выставке, террористы пользовались любым оружием, которое им удавалось найти. Так, на экспозиции можно увидеть пистолет-пулемет ППШ образца 1941 года, автоматы Калашникова китайского производства, снайперскую винтовку на основе «Мосинки» (винтовки Мосина, которую использовали в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах).

«На выставке можно будет познакомиться с такими образцами, как 9-миллиметровый пистолет-пулемет Steyer Daimler Pucfi A.G., 9-миллиметровый пистолет-пулемет She, винтовками Springfield и FAL. Были в арсенале боевиков и такие известные модели, как пистолет Walter, пистолет-пулемет Beretta, пулемет Brauning, карабин Mannlicher», — рассказали в музее.

Выставка пробудет в Петербурге до 23 ноября.