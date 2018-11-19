На безопасность для кольцевой автодороги в Петербурге потратят 1,7 млрд рублей

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявил две закупки — на 896,3 млн и 829,3 млн рублей. Деньги пойдут на оснащение КАД средствами обеспечения транспортной безопасности.

Информация об электронных аукционах появилась на сайте госзакупок 19 ноября, итоги подведут 10 декабря. Работы необходимо выполнить до ноября 2020 года. В более крупном лоте перечислены эстакады съездов на развязке КАД с Московским шоссе, с трассой «Нарва», эстакада через железнодорожные пути и Софийскую улицу и другие точки. В меньшем — мост через реку Б. Охта, путепроводы на Челябинской улице, на съездах развязок мостового перехода через Неву, вантовый мост и др.

Ранее стало известно, что компания «Росдорстрой» традиционно выиграла конкурс на содержание кольцевой автомобильной дороги в Петербурге за 9,17 млрд рублей. Она стала единственным участником закупки. Соглашение рассчитано на срок с первого дня 2019 года до 30 июня 2023-го.