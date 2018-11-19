Смольный пришел к стадии принятия: Фрунзенский радиус не построят вовремя

Власти Петербурга признали очевидное: трех новых станций метро к концу года не будет. Этого не исправить ни дополнительными деньгами, ни административным ресурсом, ни разрывом контракта.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что Фрунзенского радиуса в 2018 году уже не ждут, Игорь Албин сообщил «Фонтанке» 19 ноября, решив не тянуть формально оставшийся месяц. «В последнее время стало понятно, что «Метрострой» не введет эти объекты в срок, – рассказал чиновник. – По плану организации строительства на объекте необходимо задействовать более 3 тысяч человек производственного персонала, по факту находится менее 400 человек. Закупки оборудования, необходимого для организации и пуска движения, не оплачены на сумму более 2 миллиардов рублей, стоимость материалов – еще 1 млрд рублей». «Больную историю» признали и старые-новые люди в городской администрации, а депутаты петербургского бюджетного комитета, пусть и с криками, согласились: подземка не переваривает деньги, которыми ее кормят.

«Фонтанка» неоднократно писала о том, как сдвигались первоначальные сроки сдачи трех станций: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары», и как «Метрострой» добивался возвращения контракта к тому виду, каким его одобрила госэкспертиза. Однако все эти подвижки (в частности, не осуществленные планы сдать объекты к чемпионату мира по футболу) происходили внутри контрактных сроков – время у подрядчика было до 20 декабря.n К осени дела не сильно поправились, а в городе появился новый глава, не обремененный финансовым контекстом этой стройки. Первой же поправкой Александр Беглов вписал 3,2 млрд рублей на Фрунзенский радиус в 2019 год, когда станции должны были быть уже сданы.

Помимо проблем с закупками и персоналом, «Метрострой» споткнулся на банковском фронте. Еще в октябре компания уверенно говорила о том, что шанс закончить вовремя есть, но для этого ей нужны деньги. Смольный готов был предоставить дополнительное авансирование и увеличил срок исполнения контракта, при этом уточнив, что на дате открытия станций это сказаться не должно. Для того, чтобы взять больше аванса, «Метрострою» нужно было увеличить размер банковской гарантии. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» сообщили, что председатель ведомства Сергей Харлашкин лично посетил Газпромбанк с просьбой увеличить ее размер для «Метростроя». Банкиры положительно отнеслись к визиту и выразили готовность дать строителям подземки такую возможность, но при выполнении компанией десяти требований, каких — в комитете не уточнили.

В ОАО «Метрострой» также отказались раскрывать детали, но подтвердили, что обращались в Газпромбанк. Увеличение суммы гарантии позволило бы взять больше аванса, однако в итоге компания приняла решение использовать данные средства позднее, а строительство вести за счет средств, поступающих за выполненные работы.

«На сегодняшний день работы на строительстве Фрунзенского радиуса продолжаются. Между ОАО «Метрострой» и заказчиком строительства, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», выработана структура сдачи-приемки работ, благодаря которой оплата выполненных работ осуществляется 2 – 3 раза в месяц. Полученные средства генеральный подрядчик оперативно направляет субподрядным организациям, задействованным на данном участке, для осуществления завершения строительства», – рассказали в ОАО «Метрострой».

«Мы предполагаем задействовать дополнительные производственные мощности с оборотными средствами только по данному объекту – до 4 млрд рублей, – прояснил судьбу и статус Фрунзенского радиуса вице-губернатор Игорь Албин. – Остаточная стоимость объекта – 8 млрд рублей». При этом сразу несколько собеседников «Фонтанки», близких к теме метростроения, рассказали, что в Смольном уже рассматривают вариант после 20 декабря 2018 года разорвать соглашение с «Метростроем» на строительство станций метро «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары». На такой шаг правительство может пойти потому, что на объекте не осталось специфических работ, с которыми справится лишь «Метрострой», – станции готовы более чем на 90% и, по сути, ждут отделки.

Тема строительства метро в Петербурге 19 ноября стала предметом, как сказали бы искусствоведы, «новой искренности» для городских властей. О не освоенных средствах и урезанных бюджетах говорили и в Законодательном собрании, и в Смольном. 19 ноября бюджетно-финансовый комитет парламента рассматривал губернаторские и партийные поправки в бюджет на ближайшие три года. Круче всего новая метла, как известно, обошлась именно с подземкой: врио губернатора «вымел» из расходов 2019 года заложенные ранее на строительство 10 млрд, оставив 18 млрд рублей. 6,3 млрд рублей потеряла Красносельско-Калининская линия до «Казаковской», 2,8 млрд — само депо «Красносельское», 4,7 млрд — Лахтинско-Правобережная линия от «Спасской» до «Горного института».

Эти десятимиллиардные качели больше всего смутили зампредседателя парламентского комитета Андрея Васильева. Он привычно темпераментно требовал пояснений, но собеседники его не устраивали. Ни главу городского комфина Алексея Корабельникова, ни представлявшего адресную программу руководителя петербургского промышленного комитета Максима Мейксина депутат Васильев не счел «надлежащим ответчиком». Так и сказал, словно готовясь к встрече в суде.

Характерно, что голосовать за «похудение» метро на 10 млрд будут примерно те же люди, что радостно поддержали год назад Георгия Полтавченко в его желании увеличить ежегодные расходы на подземку до 30 млрд рублей. Глава комфина Алексей Корабельников объясняет все неэффективностью расходования средств и подчеркивает, что город готов, если что-то изменится, снова увеличить расходы. Похоже, не изменится. Советник губернатора Евгений Елин в понедельник высказывался менее эмоционально, чем Васильев, зато эффект был сильнее. Во-первых, пресс-конференция была посвящена выборам губернатора, так что вопрос подземки из хозяйственного резко стал электорально-идейным. Ситуацию с метростроением он назвал «больной историей», которую было решено нарочно вынести в публичную плоскость. Кроме того, чиновник сдобрил свое выступление показательными цифрами: из 44 млрд рублей на строительство первой очереди коричневой линии освоено 7 млрд; из 11 млрд на второй очереди не освоено ничего. Правда, и проекта до сих пор нет.

Предмундиальный душевный подъем забыт, как и старые добрые фантазии о досрочной сдаче Красносельско-Калининской, успеть бы в 2022-му. На 2020 год вписывают деньги на перегон «Спасская» – «Горный институт», который должен быть закончен в 2019-м. «Чего мы не хотим делать — это продолжать все ту же линию поведения, то есть закидывать деньги и ждать, что что-нибудь случится, – подчеркнул Елин. – Не случится».

Михаил Грачев,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»