«ВКонтакте» в тестовом режиме начал выдавать архивы личных данных российских пользователей

Пользователи «Вконтакте» получили возможность узнать, какие данные о них хранятся на серверах социальной сети, как они обрабатываются и для чего могут использоваться.

«При этом не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте». Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте», – заявил 19 ноября CEO соцсети Андрей Рогозов.

По его словам, выгрузка пока работает в тестовом режиме, но команда социальной сети продолжает её совершенствовать. Для большей безопасности выгружаемый файл шифруется с помощью персонального ключа OpenPGP.

Как писала «Фонтанка», ранее доступ к массивам информации о себе был только у граждан и резидентов Евросоюза, потому что с 25 мая 2018 года на его территории вступил в силу «Общий регламент по защите данных», известный под аббревиатурой GDPR. Он предписывает уведомлять пользователя о той информации, которую собирает о нем компания, и выдавать её по личному запросу. Отказ может повлечь за собой судебный иск.