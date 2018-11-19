Предвыборный троллинг. Кто поможет избрать губернатора Петербурга

Сетевые ресурсы, которые связывают с получившей мировую известность петербургский «фабрикой троллей», подарили исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову мультик про бескомпромиссного дядю Сашу.

Александр Беглов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В конце минувшей недели в соцсетях появился мультфильм про «Дядю Сашу». В минутном ролике рисованный персонаж с ленточкой «губернатор» появляется на некоем мероприятии 8 ноября и общается с его участниками. Те говорят о проблемах, а абстрактный чиновник все отрицает, прячет жалобы, восклицает «да чтоб мне провалиться» и действительно проваливается сквозь землю. «Никуда от этих лжецов не деться, а садики мы обязательно построим», – говорит персонаж, к которому обращаются «Александр Дмитриевич», избавившись от лгуна.

Короткометражный ролик явно намекает на события, происходившие на форуме работающей молодежи 8 ноября в Петербурге. Если заглянуть на сайт Смольного, то фотографии и пресс-релиз с мероприятия легко находятся, правда, исходя из официальных сообщений, под землю на встрече с Бегловым никто не проваливался, да и какого-либо подобия конфликтов не было.

«Мы говорили про детские сады и про проблемы с логопедами, много еще про что, вопросы были несогласованные, беседа получилась конструктивной», – рассказал «Фонтанке» глава совета работающей молодежи Сергей Масликов. Он добавил, что форум проходил на средства, предоставленные комитетом по молодежной политике, то есть за счет городского бюджета. По мнению общественника, несмотря на отдаленное сходство, вряд ли авторы мультфильма хотели задеть лично его или совет работающей молодежи, скорее использовали мероприятие для создания антуража, а в качестве главного антигероя изобразили не конкретного человека, а некоего типичного плохого чиновника.

Видеоролик появился в «ВКонтакте» и на Youtube 16 ноября. Среди комментариев под мультфильмом о дяде Саше сплошь повторы от восторженных блогеров, явно напоминающих ботов: «Отличный ролик, все понятно и просто рассказано», «Хороший мультфильм, а самое главное – правдивый!﻿», «Прикольный мульт, мне понравился)﻿». В «ВКонтакте» комментариев почти нет. При этом суммарно за сутки, согласно счетчикам, ролик набрал почти 200 тысяч просмотров. Как утверждают пользователи, продвижение ролика они заметили на сайтах с сериалами, посмотреть на мульт про «губернатора» и лживого чиновника предлагали перед фильмом вместо привычной рекламы онлайн-казино.

Изначально видео появилось в группе «Сливки Петербурга», пост опубликован 16 ноября в 11:20. Вслед за «Сливками» мультик запостили «Трамп. Наша страна – наши правила!», «Федерация Юмора», «Путин», «Politstar | Милости, Пряности и Политика», «Россия везде, где есть русские!», «ИГРЫ ПОЛИТИКОВ» и «Кремлеботы». Пять последних сообществ разместили запись почти в одно время, с разницей в минуту. С окончанием рабочего дня пятницы «контактеры» – ни пользователи, ни сообщества – видео больше не размещали у себя на страницах.

«Сливки Петербурга» – группа, где видео появилось раньше остальных, начала свое существование 7 ноября. В основном в сообществе публикуют красивые картинки с видами города и незатейливые новости без отсылок на другие сайты. Единственная внешняя ссылка появилась в тот же день, что и мультик. ««Беглов взялся за наведение порядка»: эксперт оценил бюджетные поправки врио губернатора», – такую новость предложили создатели группы фанатам красивых видов Петербурга. Текст о наводящем порядок врио губернатора размещен на портале politexpert (сайт, по данным журнала РБК, является проектом так называемой «фабрики троллей»).

Как стало известно «Фонтанке», видео о дяде Саше в группу «ВКонтакте» добавил пользователь по имени Эдуард Завьялов. Его id зашит в ссылке видео, если попытаться его скачать из «контакта». Среди друзей Завьялова – вице-губернатор Игорь Албин и депутат Виталий Милонов. Впрочем, это легко объясняется тем, что пользователь причисляет себя к журналистам. Например, за месяц до думских выборов он предложил друзьям задать вопросы кандидату Милонову для издания «Вестники России». Это СМИ, кстати, тоже входит в сетку медиаресурсов «фабрики троллей». В апреле сообщества «Вестников» в Facebook были заблокированы вместе с аккаунтами, которые подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований (юрлицо «фабрики»). Также на странице Завьялова можно найти перепосты другой группы из структуры так называемых «пригожинских троллей» – RuOpen, одноименного сообщества в Facebook, которое также было заблокировано весной.

«Агентство неоднократно вводило в заблуждение и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России — нам не нужно их присутствие в мировой сети Facebook», – объяснял тогда блокировку Марк Цукерберг. Российские и американские журналисты писали, что ресурсы «фабрики» обвиняют во влиянии на выборы президента США.

Интересно, что сетевая активность пользователя Эдуарда Завьялова коррелирует с датами выборов в России. Например, судя по его странице и другим записям, он активно продвигал развлекательные мероприятия в Москве летом и осенью 2018 года, в предвыборный период и в день голосования. Реклама концертов и экскурсий, запись на которые шла через него, размещена в пабликах, посвященных Москве. До увлечения столицей, за несколько месяцев до думских выборов 2016 года, пользователь Завьялов периодически дискутировал с подписчиками портала «Невские новости» (также входит в структуру «фабрики»). Активности, связанной с личной жизнью, у пользователя не нашлось. «Фонтанка» не исключает, что персонаж с таким именем существует исключительно в онлайне. На сообщение корреспондента «журналист» Завьялов не ответил.

По оценке собеседников «Фонтанки», бюджет мультфильма небольшой. Из расчета, что накрутка 5 – 10 тысяч просмотров стоит 1000 рублей, а комментарии и того дешевле, за видео вряд ли заплатили больше 30 тысяч рублей. При этом блогеры, журналисты или общественные деятели в большинстве своем на видео внимание не обратили.

Вполне вероятно, что мультик – пробный шар в борьбе за подряд на избирательную кампанию. Косвенно участие в фактически начавшейся кампании в Петербурге персон, имеющих отношение к «фабрике», подтверждает то, что пул «фабричных» политтехнологов теперь получает заказы у новых функционеров Смольного. В этом заверили «Фонтанку» двое политтехнологов, пожелавших остаться неназванными.

По утверждению источников, связанные с фабрикой менеджеры готовили исследование настроений горожан во всех районах города. Среди тех, кто принимал участие в этой работе, называют социолога Ингу Бурикову. Теперь будто бы она уже работает на Смольный. В беседе с корреспондентом она отказалась что-либо комментировать, подтверждать или опровергать.

Несмотря на уже сделанные первые шаги в предвыборной кампании, собеседники «Фонтанки» в Смольном просят не торопить события. По их словам, в Кремле еще не утвержден окончательный список тех, кто будет обеспечивать в следующем году избрание петербургского губернатора. Этот вопрос поднимут после того, как завершатся выборы в Приморье, где со второго раза пытаются назвать главу региона. Исходя из результатов этой не самой простой кампании, станет понятно, кому доверят ковать победу врио в Петербурге.

Ксения Клочкова, Всеволод Владимиров,

«Фонтанка.ру»