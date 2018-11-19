Викторина: Что вы знаете про «Ну, погоди!»?

У читателей «Фонтанки.Ру» есть шанс бесплатно сводить своих детей на самое посещаемое новогоднее шоу России «Ну, погоди! Поймай звезду». Для этого нужно правильно ответить на 9 вопросов нашей викторины.

Правила просты. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно, мобильный номер). Два победителя викторины выбираются рандомно из числа читателей, ответивших правильно на все 9 вопросов. Каждому счастливчику достанется приглашение на два лица от корпорации PMI. О времени и месте их получения победителей уведомит по электронной почте или телефону корпорация PMI.

Ответы принимаются по 23 ноября включительно, до 23.00 по московскому времени.

Шоу пройдет в Петербурге в период с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Место проведения — многофункциональный комплекс «М-1 Арена». Рекомендуемый возраст маленьких зрителей — от 3 до 12 лет. Продолжительность — 1 час 15 минут.

В прошлом году «Ну, погоди! Поймай звезду» собрало рекордное количество зрителей (240 000 человек) и стало самым посещаемым детским новогодним праздником в Москве. В 2018 году корпорация PMI впервые привезет шоу в Петербург. Горожан ждет масштабное театрализованное представление с загадками и головоломками. Все гости будут вовлечены в происходящее, и каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета. Подробности можно узнать здесь.