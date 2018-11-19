Моторам быть. Минпромторг разморозил новый завод Hyundai в Петербурге

«Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2019 году начнет строить в Петербурге завод двигателей. Разрешить разногласия ценой в 5 млрд рублей кабмин готов на следующей неделе.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам при Минпромторге РФ рассмотрит заявку «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», «дочки» корейской группы Hyundai Motor, следует из материалов ведомства, поступивших в распоряжение «Фонтанки». Взамен на новые льготы и продление прежних автоконцерн обязуется усилить локализацию сборки машин и инвестировать в научные исследования. Но что именно будет построено и когда — будет зависеть от итогов переговоров с чиновниками.

В «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» «Фонтанке» подтвердили, что 26 ноября правительство планирует рассмотреть вопрос о специнвестконтракте. «Надеемся, что решение будет положительным», – прокомментировала представитель компании Мария Мальцева, но детали соглашения раскрыть отказалась, ссылаясь на то, что окончательные параметры пока не утверждены. «Мы пришли к компромиссу, межведомственная комиссия должна его утвердить, но есть нюансы, связанные с направлением инвестиций», – сказала она.

Специнвестконтракт (СПИК) — это договор между компанией-инвестором, региональными и/или федеральным правительством, который позволяет бизнесу получать преференции по налогам и госсубсидии в обмен на выполнение определенных обязательств. В случае автопрома СПИКи должны заменить соглашения о промсборке, которые у большинства игроков истекут в 2018 – 2019 годах. Новые контракты тоже требуют от предприятий углубления локализации, но условия с каждым инвестором обсуждаются индивидуально.

У ХММР соглашение о промсборке прекратит действовать с декабря 2018 года. Это лишит предприятие компенсации пошлин на импорт комплектующих в размере около 5 млрд рублей. Поэтому компания первой среди петербургских автопроизводителей направила властям свое инвестпредложение – создать в Северной столице новый завод по производству моторов.

Инвестиции в проект оценивались в 27 млрд рублей. Предполагалось, что предприятие будет в год выпускать по 150 000 двигателей объемом 1,6 литра вместо того, чтобы привозить их из Китая.

Завод собирались начать строить осенью 2018 года в промзоне «Каменка» рядом с действующим сборочным предприятием ХММР. В августе глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщал, что для старта проекта остался «последний бюрократический этап», а именно подписание специального инвестиционного контракта с правительством РФ.

Компания подала заявку на СПИК в начале июня, но подписание затянулось: вице-премьер Дмитрий Козак, который после президентских выборов был назначен курировать автопром, решил устроить ревизию мер поддержки этой отрасли. С конца лета на заседаниях обсуждался новый вариант специнвестконтрактов (так называемый СПИК 2.0), предложенный Минпромторгом, а также альтернативный механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений от Минфина.

Поскольку к единому мнению чиновники не успели прийти, заявка Hyundai Motor оказалась заморожена. Обсуждение по существу возобновилось в начале октября, после обращения Георгия Полтавченко, занимавшего тогда пост губернатора Петербурга.

В «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» подтвердили, что строительство завода по выпуску двигателей по-прежнему стоит в планах компании. Но, вероятнее всего, проект начнут реализовать уже в следующем году. Сроки завершения работ и окончательные параметры будут зависеть от того, до чего в итоге удастся договориться с правительством. Помимо моторного завода в рамках СПИК могут быть реализованы и другие проекты, отмечают в компании.

По информации «Фонтанки», в ходе межведомственной комиссии также будут обсуждаться модернизация существующих мощностей «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» и создание в рамках предприятия центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), где будут разрабатывать новые модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Именно обязательства по НИОКР были одним из пунктов разногласий между Hyundai и федеральным правительством. В частности, чиновники настаивали, что компания должна инвестировать в разработки 5% выручки. Однако автопроизводитель считал такое требование чрезмерным. «По этому вопросу сторонам удалось достичь компромисса», – рассказал «Фонтанке» источник, близкий к переговорам. Как именно удалось снизить планку, он не сообщил, но отметил, что решение «устроило Hyundai».

По словам собеседника издания, Hyundai пообещали сохранить старые льготы в части возмещения пошлин на импорт комплектующих и предоставить льготы для нового предприятия — как в федеральной, так и региональной части налога на прибыль. Сейчас налог на прибыль составляет 20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 3%, 17% – в бюджет субъекта РФ. Закон о СПИК разрешает местным властям обнулять ставку, но только в том случае, если новый проект, под который заключается контракт, будет приносить предприятию не менее 90% дохода.

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что решение, которое примет межведомственная комиссия, не будет финальным вариантом соглашения, и перечень взаимных требований и обязательств между чиновниками и компанией будет еще некоторое время уточняться. В частности, пока не определено, сохранит ли действующее предприятие льготы в полном объеме или нет.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»