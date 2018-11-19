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Спорт
19.11.2018 17:37
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Дзюба восстановился после травмы. Он может сыграть в решающем матче со сборной Швеции

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба сможет сыграть за сборную России в решающем матче против Швеции в Лиге наций. Как заявил 19 ноября главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов, Дзюба восстановился после травмы колена и готов выйти на поле.

«Есть травмы, которые изначально могут позволить сыграть. Или 50 на 50. Было понятно, что Зобнин и Петров не смогут сыграть. С Дзюбой — наоборот. Если бы было возможно, мы бы взяли его в Германию, но там не было нужного аппарата. И он тренировался в Москве. Потом мы созвонились, и он дал добро. Сегодня он тренировался в общей группе. До матча больше 20 часов, посмотрим», — цитирует Черчесова Sport24. 

Напомним, из-за травмы Дзюбы перед товарищеской игрой с Германией (0:3) Черчесову пришлось срочно вызывать форварда «Краснодара» Ари. Ранее стало известно, что со Швецией сыграет еще один зенитовец – вратарь Андрей Лунев. 

Матч Швеция – Россия пройдет 20 ноября в Сольне. В этой игре определится, какая из команд поднимется в элитную группу «А» Лиги наций и поборется за путевку в финальную часть чемпионата Европы – 2020. Для этого России нужно сыграть вничью или победить.

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