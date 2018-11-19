Медики благословили бывшего ректора Аграрного университета на арест. Плохо в суде становилось даже свидетелям

В Петербурге арестован бывший многолетний ректор Аграрного университета Виктор Ефимов, обвиненный в растрате 36 млн рублей. В следственный изолятор его отправляли через медицинский фильтр.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 ноября Ефимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц, до 14 декабря. Экс-ректор просил домашний арест, залог или поручительство.

На процесс в Пушкинский суд пришли десятки сторонников Ефимова, в основном пожилые. Защита заявила их свидетелями. Во время выступления не все справлялись с переживаниями, им требовалась медицинская помощь.

Накал страстей пагубно повлиял и на самого Ефимова. Он тоже обратился к врачам, процесс временно прерывался, однако в итоге это не помешало арестовать бывшего ректора.

Ефимов возглавлял Аграрный университет с 2005 по 2015 год. По версии следствия, в 2011-м он дал указание подписать государственный контракт с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на производство научно-исследовательских работ для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора и перечислить 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. Деньги считаются похищенными путем растраты.