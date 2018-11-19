На «трассе смерти» вдоль Сайменского канала появились российские знаки и разметка. ДПС обещает чаще патрулировать дорогу

На участке дороги, которая ведёт от Выборга к пункту пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией, в октябре-ноябре вместо финских дорожных знаков установили знаки, соответствующие требованиям российского госстандарта, а также нанесли дорожную разметку. Об этом «Фонтанке» 19 ноября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего на участке в 20 км поменяли около 200 знаков. Разрешенная скорость, как и прежде, будет составлять 60 км/час, на мостах 40 км/час.

«Ограничение скорости обусловлено малыми радиусами кривых автодороги в плане и профиле, что не позволяет обеспечить безопасность дорожного движения с разрешенной в Российской Федерации скоростью движения вне населенных пунктов», – отметили в УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, работы выполнял подрядчик с финляндской стороны в рамках реализации Проекта организации дорожного движения (ПОДД) на технологической дороге, пролегающей вдоль Сайменского канала.

Финляндия арендует у России Сайменский канал и дорогу вдоль него до 2062 года. Финны несут ответственность за содержание дороги. Она имеет статус технической и не предназначена для больших туристических потоков.

16 ноября ФКУ «Сайменский канал» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями Финляндии проверили проделанную работу и «выявили ряд недостатков, как в установке запрещающих дорожных знаков, так и в горизонтальной дорожной разметке». Подрядчик обязался исправить их в течение двух недель.

Проектом также предусмотрена установка дорожных ограждений на участках дороги с ненормативными откосами и Г-образных опор со знаками в районе пункта пропуска. Эти работы запланированы на 2019 год при наличии финансирования.

Решение проблемы безопасности на дороге вдоль Сайменского канала сдвинулось с мёртвой точки после смертельной аварии, когда в ДТП с автобусом в марте 2017 года погибли три человека. Это ДТП было далеко не единственным в своём роде: тремя годами ранее практически на том же месте в результате столкновения лесовоза и микроавтобуса ушли из жизни 10 человек.

Прямо перед горячим новогодним сезоном в декабре 2017-го Минтранс РФ в целях безопасности запретил движение автобусов через «Брусничное» в обе стороны до весны, позже сделав исключение для регулярных рейсов. Такие меры вызвали критику со стороны перевозчиков и пассажиров, а власти Финляндии заявили, что ограничение трафика для автобусов не решает проблемы — как минимум на дороге нужен пост ДПС, а ещё лучше построить альтернативную трассу, поскольку существующая для нынешнего пассажиропотока не предназначена.

В феврале 2018 года было объявлено о подготовке проекта организации движения на дороге вдоль Сайменского канала. Его реализацией и стала установка знаков и нанесение разметки.

В пресс-службе УГИБДД «Фонтанке» заявили, что постоянного поста ДПС на дороге вдоль Сайменкого канала не будет, но заверили, что «наряды ДПС приближены к этим участкам», то есть патрульные будут появляться на печально известной трассе чаще.

Вопрос о строительстве альтернативной дороги активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы.

В октябре 2018 года АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» представила обоснование варианта альтернативного подхода к «Брусничному» вместо технической дороги вдоль Сайменского канала. Проект оценили в 9,6 млрд рублей. Результаты работы переданы в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и в ФГКУ Упрдор «Северо-Запад» «для дальнейшей работы по включению трассы перспективной дороги в схемы территориального планирования Ленинградской области и Российской Федерации, Стратегию пространственного развития РФ, подготовку проектной документации». При этом в 2017 году Минтранс отказал правительству Ленобласти в деньгах на строительство альтернативной трассы.