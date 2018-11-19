СМИ: Тайский МИД запретил Насте Рыбке общаться с прессой. Это «может сказаться на международных отношениях»

Подозреваемой в организации незаконных секс-тренингов Анастасии Вашукевич, известной также как Настя Рыбка, МИД Таиланда запретил общаться с прессой. В Бангкоке опасаются, что слова девушки могут «сказаться на международных отношениях».

Об этом 19 ноября пишет The Bell со ссылкой на копию письма главы европейского департамента МИДа Таиланда Сирилака Нийома в суд Паттайи. Документ датирован 2 марта и помечен грифом «Очень срочно».

В письме указано, что ещё зимой посольство в Вашингтоне обратило внимание МИДа на публикации в иностранной прессе. Ранее Вашукевич настаивала, что у нее есть подтверждение российского вмешательства в американские выборы в виде почти 16 часов аудиозаписей. Она сообщала, что готова предоставить аудио, если ей помогут выбраться из тюрьмы Таиланда, куда она попала за организацию секс-тренингов на территории королевства.

Так как слова Рыбки могут относиться к «главе государства», возможное российское вмешательство в американские выборы — «чувствительная тема», а ее заявления могут использовать злоумышленники, Нийом попросил суд запретить Рыбке общаться с прессой.

Четверо знакомых Вашукевич сказали The Bell, что ей и другим задержанным официально запретили говорить с журналистами.

В августе Настя Рыбка заявила, что Олегу Дерипаске были переданы аудиозаписи, на которых он якобы обсуждал возможность влияния на волеизъявление американцев.

В феврале Рыбку, Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще восьмерых человек задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. Позже их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы.