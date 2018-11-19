СМИ: Тайский МИД запретил Насте Рыбке общаться с прессой. Это «может сказаться на международных отношениях»
Подозреваемой в организации незаконных секс-тренингов Анастасии Вашукевич, известной также как Настя Рыбка, МИД Таиланда запретил общаться с прессой. В Бангкоке опасаются, что слова девушки могут «сказаться на международных отношениях».
Об этом 19 ноября пишет The Bell со ссылкой на копию письма главы европейского департамента МИДа Таиланда Сирилака Нийома в суд Паттайи. Документ датирован 2 марта и помечен грифом «Очень срочно».
В письме указано, что ещё зимой посольство в Вашингтоне обратило внимание МИДа на публикации в иностранной прессе. Ранее Вашукевич настаивала, что у нее есть подтверждение российского вмешательства в американские выборы в виде почти 16 часов аудиозаписей. Она сообщала, что готова предоставить аудио, если ей помогут выбраться из тюрьмы Таиланда, куда она попала за организацию секс-тренингов на территории королевства.
Так как слова Рыбки могут относиться к «главе государства», возможное российское вмешательство в американские выборы — «чувствительная тема», а ее заявления могут использовать злоумышленники, Нийом попросил суд запретить Рыбке общаться с прессой.
Четверо знакомых Вашукевич сказали The Bell, что ей и другим задержанным официально запретили говорить с журналистами.
В августе Настя Рыбка заявила, что Олегу Дерипаске были переданы аудиозаписи, на которых он якобы обсуждал возможность влияния на волеизъявление американцев.
В феврале Рыбку, Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и еще восьмерых человек задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. Позже их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы.
Справка:
О личном знакомстве Рыбки и Дерипаски заговорили после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обратившего внимание на содержание Instagram-страницы девушки. После жалоб олигарха суд заблокировал доступ к 14 постам в соцсети и 7 роликам на YouTube.
Вашукевич предала огласке свое присутствие на яхте Дерипаски, принимавшего в норвежских водах вице-премьера Сергея Приходько. Дерипаска подал иск к Рыбке и секс-гуру Алексу Лесли в Усть-Лабинский суд по месту своей регистрации, который взыскал с обвиняемых по 500 тысяч рублей. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера и не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.