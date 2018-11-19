Полицейским добавят по 5 лет: «пенсионная реформа» добралась до МВД

Полицейским в России хотят увеличить предельные сроки службы. Реформа в ближайшие годы может коснуться десятков тысяч сотрудников, а они и не против.

Роман Пименов/Интерпресс

Сотрудники, которые ещё недавно оформляли в отделения участников акций протеста против повышения пенсионного возраста, готовятся на себе испытать похожие изменения. «Фонтанка» ознакомилась с проектом закона, который позволит многим силовикам оставаться на службе до 65 – 70 лет, а государству, сэкономив на выплатах им «выходных пособий» и пенсий, закрыть кадровый дефицит.

С конца прошлой недели силовики по всей России в курилках обсуждают готовящуюся для них «пенсионную реформу». Конкретики мало, поэтому то и дело появляются фантасмагории: «отменят пенсию по выслуге лет с 1 января», заставят всех «служить до пенсии по старости и повысят её до 65». С опровергающим слухи письмом даже выступил заместитель главы МВД Игорь Зубов. Он заявил, что пенсии и соцвыплаты останутся прежними, но подтвердил: законопроект «О внесении изменений в 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ» действительно существует. «Фонтанка» получила этот документ.

Проект закона разработан МВД. Проработан с Управлением президента РФ по вопросам госслужбы и кадров. Изменения согласованы с Минюстом и МЧС.

Ключевое в нем: изменение 88-й статьи, устанавливающей «предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел». Сейчас он составляет 65 лет для генералов полиции или генерал-полковников внутренней службы или юстиции. С вступлением в силу изменений до такого же возраста смогут служить генерал-лейтенанты и генерал-майоры. Полковникам предельный возраст с 55 повысят до 60, а майорам и подполковникам – с 50 до 55. Для остальных предел прежний – 50 лет.

Но увольняться после его достижения необязательно. В законе сейчас прописано, что с сотрудниками, которые способны по состоянию здоровья продолжать службу и успешно проходят аттестацию, можно заключать новые контракты и в течение пяти лет после достижения предельного возраста. То есть в случае с руководящим составом – после реформы – вплоть до 60 – 65 – 70 лет.

«Увеличение предельного возраста связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.



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Автор: "Фонтанка.ру"

По задумке законотворцев, изменение устранит барьеры для сохранения на службе квалифицированных кадров, которые по состоянию здоровья и профессиональным качествам еще могут выполнять возложенные на органы задачи. Это должно помочь решить проблему некомплекта в штате МВД. На 1 июля он составлял 6,3%, или около 45,8 тысячи человек. По прогнозу, в течение пяти лет после вступления в силу законопроекта решение о продолжении службы могут принять около 26 тысяч сотрудников.

При этом законопроект закладывает и прием новых людей в систему. Повышается предельный возраст поступления на службу в органы на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава с 35 до 40 лет. При этом лиц, замещавших должности в федеральной государственной гражданской службе и должности работников в системе МВД, предлагается брать без испытаний. Они смогут приступить к обязанностям с профессиональной подготовкой прямо в своем подразделении.

Действующим сотрудникам также создадут мотивацию расти по карьерной лестнице: если полицейский откажется от перевода на вышестоящую должность в другую местность, то он может на 4 года выпасть из кадрового резерва.

Такие меры, по мнению авторов законопроекта, сократят затраты на подбор, проверку и прием новых сотрудников, а также позволят не увеличивать финансирование их материально-технического, жилищного и иного обеспечения. А расходы, связанные с прекращением с ними служебных отношений (а при стаже в 20 лет при увольнении платят 7 окладов, пенсию по выслуге и т.п.), перенесутся на более поздний период, что «даст экономию бюджетных средств в первые годы реализации законопроекта».

Все опрошенные «Фонтанкой» сотрудники говорят о перспективах позитивно и только «за» реформу. Коллег они делят на тех, кто живет работой, и тех, кто просто ходит на неё и ждет пенсии:

– Исполняется женщине 50. Она, допустим, подполковник и старший опер, выслуга у нее 25, и она давно бы могла уйти. А куда она пойдет? Где 60 – 70 тысяч в месяц заработает? Я вам ответил?

– К примеру, недавно ушли начальники Приморского и Невского УМВД — полковники Шлапак и Корзанов. Они бы служили еще и служили. Но это было невозможно, так как полковничьи погоны не позволяли. Их не стало по достижении предельного возраста, и не стало их опыта.

– Так скажу: основное обоснование — удержание квалифицированных кадров. Раньше: день рождения – и до свидания, и никто ничего не может сделать. А теперь можно «продляться» хоть на год, хоть на три.

– Сегодня процент увольнений больше, чем прибывающих. Так что это плюс.

Илья Казаков, Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»