ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

ГК «Эталон»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».

По итогам конкурса дипломом I степени за лучшую строительную площадку был отмечен ЖК «Дом на Блюхера», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, что в сентябре 2018 года ЖК «Дом на Блюхера» был отмечен дипломом I степени конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Конкурс «Лучшая строительная площадка» был организован в 2010 году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Награждение победителей проходило в рамках петербургского конкурса «СТРОЙМАСТЕР», основной целью которого является повышение престижа рабочих профессий, улучшение качества выполняемых работ, стимулирование рабочих и бригадиров строительных бригад, развитие профессиональной ориентации молодежи.

Справка о ЖК «Дом на Блюхера»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс возводится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет превосходную транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/