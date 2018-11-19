Гуцан сменил Беглова в Совете безопасности РФ. Полтавченко остался в его составе, несмотря на отставку с поста губернатора

Новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вошел в состав Совета безопасности РФ. И заменил в нем своего предшественника, ныне врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным и опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Гуцан сменил Беглова и в составе Совета президента по стратегическому развитию и нацпроектам. Бывший глава Петербурга Георгий Полтавченко официально до сих пор значится на сайте Кремля членом Совбеза. При этом не указано ни его предыдущее место работы, ни нынешнее — экс-губернатор Петербурга возглавляет совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Отметим, предшественником Полтавченко на этом посту был министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в состав Совбеза он не входил.

Напомним, 3 октября Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил его руководить ОСК в статусе председателя совета директоров. На его место перешел полпред в СЗФО Александр Беглов. В свою очередь, пост Беглова занял бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан.