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Бизнес
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19.11.2018 18:36
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Малый бизнес – в центре событий

Малый бизнес – в центре событий

Деловое издание «Ведомости»

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».

Мероприятие открыли председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев и заместитель директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Андрей Горбунов.

Они отметили, что малый бизнес составляет основу экономики и создает благоприятные условия для её оздоровления. Несмотря на нестабильность рынка и административные барьеры, этот сегмент предпринимательства поступательно растет и развивается – так, по словам Андрея Горбунова, с начала 2018 года в Сбербанк пришли на обслуживание более 14 тысяч бизнесменов. И именно такие люди сегодня нуждаются в помощи со стороны государства, общественных структур и финансовых компаний.

В первой части деловой программы опытные предприниматели делились историями своего успеха. Они рассказали о том, с чего начать бизнес, как правильно рассчитать инвестиции и грамотно выстраивать отношения с властью, какие инструменты передать на аутсорсинг и как избежать убытков. Главное, считают профессионалы своего дела, – учиться на ошибках и не останавливаться.

Во второй сессии в диалог с малым бизнесом вступили представители крупного предпринимательства, власти, кадровых, IT и других компаний.

В частности, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка России Алексей Шашкин: «Мы понимаем, что предпринимателям необходима всесторонняя поддержка. Поэтому реализуем ряд образовательных проектов, в том числе совместно с правительством РФ. Один из них – портал «Деловая среда». Это платформа, которая предлагает клиентам готовые решения. Например, я хочу открыть своё дело. Захожу на эту платформу, и мне там тезисно расскажут, с чего начать, что мне больше подходит – ООО или ИП, как мне зарегистрировать бизнес, предложат сервис регистрации через партнера банка или онлайн-регистрацию, возможность которой тоже на этом портале есть. Что делать дальше – например, как набирать людей, как планировать – эти и другие темы разбиты на тренинги. Также можно набраться опыта у признанных мировых лидеров – «Деловая среда» запустила медиапроект «120 секунд». 34 владельца успешного бизнеса за две минуты делятся конкретными кейсами по решению тех или иных вопросов: вот так я мотивирую людей, вот так я контролирую производительность и т.д. Как показывает практика, именно такие примеры учат и помогают».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

 

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