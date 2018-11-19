«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин запустил первую очередь «Турецкого потока»

Президент России принял участие в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток». Строительство морской части трубы завершено, сообщает 19 ноября РБК.

В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер связался с ними по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit у берегов Черного моря.

«Добыча и транспортировка газа не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», — заявил российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Турция становится европейским хабом по распределению и поставке газа. «С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость», — согласил Эрдоган. По его словам, газопровод должен быть полностью подготовлен к эксплуатации в 2019 году.