Советник губернатора Евгений Елин: Из 55 млрд рублей на Красносельско-Калининской линии метро освоено всего семь

Советник губернатора Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин рассказал 19 ноября о причинах перераспределения средств в проекте бюджета города со строительства метро на наземные дорожные объекты. Пример коричневой линии показывает, что средства расходуются неэффективно.

Как подчеркнул Елин, Смольный сознательно пошел на то, что выносит эту «больную историю» в публичную плоскость. За время строительства первой очереди Краносельско-Калининской линии из 44 млрд освоено 7 млрд, рассказал Елин. По второй очереди ситуация еще хуже — из 11 млрд освоено 0 (между тем, проект по ней еще даже не разработан, так как нет подтверждения освобождения участков под стройплощадки — прим.ред.). В связи с этим принято решение перекинуть средства на дорожные объекты, эффект по которым будет виден уже в ближайшем будущем.

Напомним, ранее врио губернатора Александр Беглов своей поправкой в проект бюджета урезал расходы на строительство метро с 28 млрд до 18 млрд в 2019 году. Под сокращение попали Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии.