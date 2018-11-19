Голкипер «Зенита» Лунев сыграет в основе в матче сборной со Швецией. Победитель выйдет в группу «А» Лиги наций

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев будет защищать ворота сборной России в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций против Швеции. Об этом 19 ноября сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главного тренера отечественной команды Станислава Черчесова.

Напомним, Лунев защищал ворота в последнем контрольном матче россиян против Германии (0:3).

Матч Швеция – Россия пройдет 20 ноября в Сольне. В этой игре определится, какая из команд поднимется в элитную группу «А» Лиги наций и поборется за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020. Для этого России нужно сыграть вничью или победить.

«Понимаю, что нас устроит ничья в матче со Швецией. Считать мы умеем. Другое дело, что на 0:0 никогда не играем, играем на результат. И в Калининграде хотели победить (тот матч завершился со счетом 0:0. — Прим. ред.). Мы играли против Швеции в Калининграде, не знаю, согласитесь вы или нет, но была хорошая равная игра. Различия есть, конечно. Турция больше делает ставку на индивидуальные качества. Швеция – на командную игру. Разные сборные, но плюс-минус одного уровня. Еще различие – шведы стабильны. И по системе, и по организации, и по уровню каждого проведенного матча», – подчеркнул Черчесов.