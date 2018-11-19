Возвращавшийся из Финляндии житель Гатчины спрятал 9 кг смартфонов «для всей семьи» в покрышке

На пункте пропуска «Торфяновка» раскрыли контрабандистов, которые попытались провезти из Финляндии 16 смартфонов. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.

Незадекларированный товар таможенники нашли в машине марки «Грейт Волл» 10 ноября. Автомобиль жителя Гатчины «просветили» с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. 16 смартфонов торговой марки OnePlus общим весом более 9 кг обнаружились в запасном колесе. Мужчина и его пассажир заявили, что везли технику «для всех членов семей», но «испугались» нормы ввоза товаров, которая ограничивается 1500 евро на одно физлицо.

По данным таможни, примерная стоимость смартфонов составила 9600 евро. Оба мужчины признали свою вину.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП, товар изъят и направлен на таможенную экспертизу», – рассказали в ведомстве.