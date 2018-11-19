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19.11.2018 15:56
Печать

История в блестящей упаковке. Популярный журнал «Ваш тайный советник» запустил интернет-версию

«Ваш тайный советник» – издание необычное. Под таким названием Агентство журналистских расследований с 1999 года выпускало газету о криминальной жизни Петербурга и страны. А в 2014-м эта газета превратилась в исторический журнал.

Одна из причин такой радикальной метаморфозы в том, что ситуация в стране изменилась. В жизни общества криминал, слава богу, отошел на второй план, а на первый выдвинулись более важные темы. Людям стала нужна твердая почва под ногами, и они снова обратились к истории России. «От того, какой мы видим историю, напрямую зависит наше будущее», – убежден главный редактор «Вашего тайного советника» Андрей Константинов.

Журнал изначально задумывался как просветительский и петербургский. Он имеет свое узнаваемое лицо и отличается от другой исторической периодики. Его и периодикой-то назвать трудно. Каждый номер – как отдельная книга.

«Ваш тайный советник», с одной стороны, не обслуживает ничьи групповые политические интересы, а с другой – не скатывается в официоз. Петербургский стиль накладывает свои требования и к внешнему виду издания. Петербург – это одновременно строгость и блеск. Именно так старается выглядеть «Ваш тайный советник». Но если в бумаге это удалось воплотить, то в интернет-версии долго не получалось. Ведь сайт журнала должен быть удобным, современным, функциональным. И при этом «дышать» историей, нести в себе частичку блистательного Санкт-Петербурга. Именно такую задачу ставили перед собой в редакции журнала, и она, кажется, наконец, достигнута. Впрочем, это решать читателям.

Зашедшему на сайт «Вашего тайного советника» www.history1.ru есть что вспомнить. Там выложен весь архив номеров с 2014 года. Для удобства читателей многие темы объединены в подборки. Свежий номер и часть архивных рубрик бесплатны для чтения. Остальное можно приобрести по подписке.

«Фонтанка» желает «Вашему тайному советнику», как бумажному, так и сетевому, долгой и хорошей истории.

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